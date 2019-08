Ein großes Vergnügen für sämtliche Altersklassen

Buch.Nachdem bereits im Frühjahr das 20-jährige Bestehen des Fördervereins vom Schwimmbad in Buch mit einem Festakt gefeiert worden war, fand nun mit dem Schwimmbadfest ein weiterer Höhepunkt der Badesaison 2019 im Familienbad in Buch statt.

Bereits am Samstag maßen sich die Kleinsten im Wettpaddeln. Über einen Pokal als Sieger durfte sich Luca Rodemer freuen. Jung und Alt konnten ihre Geschicklichkeit im Aqua-Ball unter Beweis stellen. Der Abend wurde mit der Partyband M-VU und der Cocktailbar in fröhlicher Beachpartylaune abgerundet.

Auch am Sonntag wurde in gemütlicher Runde gefeiert. Nach dem Schwimmbadgottesdienst konnte man gestärkt vom reichhaltigen Essensangebot das vom Vorstandsteam des Fördervereins abwechslungsreich gestaltete Programm erleben. Nach dem Beach-Soccer-Turnier für Kinder und dem Auftritt der Minischautanzgruppe Gerichtstetten folgte das dritte Fischerstechen-Turnier als Höhepunkt des Nachmittags. Durch ein hohes Maß an Gleichgewichtsgefühl und Ausdauer als Schwimmer hat sich das Zweierteam unter dem Namen „Titelverteidiger“ mit Felix Kuhn und Jannik Veith, wie bereits im Vorjahr, gegen insgesamt sieben Mannschaften durchgesetzt. pe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019