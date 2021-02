Ahorn.Mit dem Volkacher Dirk Klein hat ein zweiter Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Ahorn seine Unterlagen auf dem Rathaus in Eubigheim abgegeben. Der 48-Jährige ist gelernter Steinmetz und Kaufmann für Büro-Management. Bereits im Dezember hatte der 28-jährige Benjamin Czernin aus Schwabhausen sein Interesse an dem Amt bekundet. Gewählt wird am Sonntag, 14. März.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.02.2021