„Die Kirche muss raus zu den Menschen“

Schillingstadt/Schwabhausen/Windischbuch.„Wir möchten uns in dieser kontaktarmen Zeit gegenseitig bestärken“, beschreibt Philipp Tecklenburg, Pfarrer der drei Kirchengemeinden Schillingstadt, Schwabhausen und Windischbuch, seine Intention zum „Adventsimpuls am Telefon“.

Bestärkung tut Menschen gut

Und es scheint, als täte den Menschen diese Bestärkung gut, griffen schon zum Start bereits 80 Anrufer zum Hörer. Dann erwartet sie täglich, beginnend mit dem ersten Advent ein drei- bis fünfminütiger Impuls und Segen.

Die Auslegungen zu den biblischen Texten, die der Aktion „Advent-online“ der Badischen und Württembergischen evangelischen und katholischen Kirchen entstammen, werden von unterschiedlichen Personen gelesen. Erfreut zeigte er sich, dass sein Aufruf, sich als Leser zu beteiligen, nicht nur in „seinen“ drei Gemeinden, sondern auch über Konfessions- und Gemeindegrenzen hinweg auf offene Ohren stieß, empfinde er doch die Vielfalt der Personen schön und bereichernd. Darüber hinaus sei dies ein Zeichen der Ökumene.

Gemeinsam Christ-sein

Trotz relativ einfacher Technik, bereiteten die Sichtung der Texte sowie deren Zuordnung zu den passenden Tagen mehr Arbeit als erwartet. „Ich hätte es einfacher gehabt, alles alleine zu lesen“, aber so komme zum Ausdruck, dass man das Christ-sein gemeinsam lebe.

An den zweiten und vierten Adventssonntagen bietet der experimentierfreudige Geistliche „Advent unter freiem Himmel an.“ Mit Beamer, Leinwand und Gebetstexten, bietet er an je zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten in allen drei Kirchengemeinden eine rund 20-minütige Bildmeditation an. Lediglich die Kerzen sollen die Besucher mitbringen. Er habe bewusst sechs „andere Orte als üblich“ gewählt, nicht die Markt- oder Kirchenvorplätze, vielmehr Dorfgebiete wo man nicht so häufig zusammenkomme.

„Ich liebe unseren Kirchenraum, aber Kirche muss raus zu den Menschen“, so der rührige Seelsorger begeisternd. Hierdurch könne man trotz Corona unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln Gemeinschaft erfahren.

Gottesdienst im Privatkasten

Diese erfahren auch die Menschen der vulnerablen Gruppen, finden sie die kompletten Gottesdienste in ihren Briefkästen, sogar in Großdruck, falls erforderlich. Ein Angebot, das bereits im ersten Lockdown sehr gut ankam und das Gefühl vermittle, miteinander verbunden zu bleiben. So erreiche man auch Gemeindemitglieder, die der Jahreszeit und dem Virus geschuldet, zu Hause blieben.

Klar, dass ohne ein engagiertes Team solche Aktionen nicht möglich wären. Die offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinderäten und Mitarbeitern bereite Tecklenburg eine „echte Freude.“ Dies merkt man ihm an und so bleibt zu hoffen, dass auch nach der Pandemie das ein oder andere Projekt wiederzufinden ist, „denn Gotteedienst beschränkt sich nicht auf die Kirche.“ ee

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020