Eubigheim.Die Absperrungen sind abgebaut, der Verkehr kann wieder rollen. Die K 2837 steht nach ihrem Vollausbau den Autofahrern von O Eubigheim bis Hohenstadt in beide Richtungen wieder zur Verfügung. Die anstehenden Arbeiten der letzten Bauphase wurden planmäßig abgeschlossen werden, so dass die Vollsperrung nun aufgehoben wurde. Die offizielle Übergabe erfolgt in Kürze. Bild: Elisabeth Englert

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.10.2020