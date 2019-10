Buch.In vielen Gemeinden in der Region sagen die Menschen in Gottesdiensten Dank für die Früchte der Erde. Unser Bild steht stellvertretend für alle prächtig geschmückten Altäre. In der evangelischen Kirche in Buch haben die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins eine Pyramiden mit den Feldfrüchten zusammengestellt als Dank für die von der Natur geschenkten Gaben. Bild: Spießberger

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.10.2019