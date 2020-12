Bürgermeister Haas: „Alles andere sind Spekulationen und Zukunftsmusik“

Bei einer Enthaltung gab der Ahorner Gemeinderat am Dienstag grünes Licht für den Bau einer Gewerbehalle für eine Kfz-Werkstatt sowie für eine Garage für einen Abschleppdienst im Ortsteil Berolzheim.

Eubigheim. Das Vorhaben hatte weit im Vorfeld bei einigen Anwohnern für Aufsehen erregt. Die haben zwischenzeitlich eine Bürgerinitiative gegründet und eine Unterschriftenaktion durchgeführt mit dem Bestreben, das gesamte Bauvorhaben vom ins Auge gefasste Platz im Gewerbegebiet „Gänsäcker III“ weiter weg vom Ort in Richtung Autobahn zu verschieben. Die „Widerständler“ hatten unter anderem deshalb ihre Ablehnung immer wieder bekräftigt, weil nach ihrer Auffassung ein geplanter „Autohof“ zu nah an der Gemeinde Berolzheim sei und deswegen nach Realisierung sehr viele Lkw durch den Ort fahren würden, da es nach derzeitigem Stand der Dinge lediglich eine Zufahrt in das Gewerbegebiet gebe.

Nicht zu diskutieren

Ahorns Bürgermeister Elmar Haas machte vor rund 30 Bürgern von Beginn an deutlich, dass es in dieser Sitzung überhaupt nicht um den Bauantrag eines „Autohofes“ gehe und deswegen solch ein Thema an diesem Abend auch nicht zu diskutieren sei. So etwas „sind Zukunftsmusik und Spekulation“ – und es werde vom Landratsamt ohnehin überprüft, ob denn solch ein Bauvorhaben dort zulässig wäre, so der Schultes, der nochmals betonte, dass es darum nicht gehe.

Allgemein führte Elmar Haas zum Gewerbegebiet „Gänsäcker“ aus, dass es bereits „1996 unter meinem Vorgänger Alois Hafner beschlossen und genehmigt worden war“. Dieser Plan bestehe somit seit einem guten Vierteljahrhundert – und es gebe derzeit auch keinerlei Veranlassung zu einer Änderung.

Ein Alternativplatz nahe der Autobahn für solch ein Vorhaben biete sich nicht an, da das Gelände dort zu hangig sei und es zu gigantischen Erdbewegungen kommen müsste, führte der Rathauschef weiter aus. Deswegen sei es dort überhaupt nicht realisierbar.

Elmar Haas wollte in der Sitzung „keinerlei Raum für Spekulationen oder Mutmaßungen“ geben. „Der vorliegende Bauantrag passt ins Gewerbegebiet“, so das Gemeindeoberhaupt, das sich sehr gut auf die Situation vorbereitet präsentierte. Wenn hierfür ein Baugesuch eingereicht werde, bestehe grundsätzlich ein Anrecht auf eine Baugenehmigung – inklusive möglicher Befreiungen.

Und dann stellte das Gemeindeoberhaupt das Projekt detaillierter vor. Es handele sich hierbei um den Neubau einer Gewerbehalle für eine Kfz-Werkstatt, Hauptuntersuchungen für Kraftfahrzeuge, dazu um den Neubau einer Garage für einen Abschleppdienst im Gewerbegebiet „Gänsäcker III“.

Zwei Befreiungen nötig

Für das Projekt seien zwei Befreiungen erforderlich, die jedoch völlig unproblematisch seien. Zum einen gehe es um eine Überschreitung der Baugrenze nach Süden um zwei Meter – auf einer Länge von 55,68 Metern. Durch diese Verschiebung des Garagengebäudes werde der Abstand zur Wohnbebauung vergrößert. Die überbaute Pflanzgebotsfläche werde durch ein Areal in gleicher Größe an der nördlichen Grundstücksgrenze kompensiert, wie Elmar Haas kundtat.

Die zweite Befreiung betreffe die Bauweise. Bei Gebäuden von über 50 Meter Länge sei eine Gliederung der Front durch Vorbauten ohne Rücksprünge vonnöten. Bei der Länge der beiden geplanten Gebäude läge eine Überschreitung um 9,4 und 11,4 Prozent vor. „Wir halten diese Überschreitung für städtebaulich vertretbar. Dem Betrachter wird dieser Unterschied nicht auffallen“, so der Schultes.

„Etwas sportlich“

Was die jetzige Zufahrt zum „Gänsäcker“ angehe – die Anfrage kam von Gemeinderätin Christa Steiner – , sei sie aus Sicht der Verwaltung für Lkw ausreichend, auch wenn die Kurve „etwas sportlich sei“, meinte Elmar Haas. Sollte sich in Zukunft herauskristallisieren, dass sich in diesem Bereich weiteres Gewerbe ansiedele, sei durchaus vorstellbar, dass weiter ortsauswärts eine weitere Zufahrt geschaffen werde.

Der Bauvoranfrage für die Kfz-Werkstatt hatten im Vorfeld sowohl der Berolzheimer Ortschaftsrat als auch der Ahorner Gemeinderat zugestimmt. Somit war es in der dienstäglichen Sitzung des Gremiums nur noch eine Formsache, grünes Licht für das Projekt zu geben, durch dessen Realisierung einige neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020