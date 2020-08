Eubigheim.Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Darum trafen sich die Mitglieder des katholischen Kirchenchors, unser Bild steht stellvertretend für andere Chöre in der Region, auf freiwilliger Basis zum ersten Mal seit der Corona bedingten Zwangspause Anfang März auf dem alten Sportplatzes zum Freiluftsingen. Ohne Notenblätter und sorgsam auf Abstand bedacht, klatschten, stampften und sangen sie afrikanische Lieder, die Dirigent Theodor Spannagel in petto hatte. „Wir haben etwas für Geist, Seele, Körper und Stimme getan, so soll’s sein“, freute sich Vorsitzende Birgit Hafner nicht nur über die gelungene Probe, sondern auch über die Begeisterung und den Gemeinschaftssinn ihrer Chorfamilie. Klar, dass unter Zustimmung aller umgehend die nächste Freiluftprobe anberaumt wurde. / een

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020