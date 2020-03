Benefizkonzert des Spontanchors in Berolzheim

Berolzheim.Der Spontanchor aus Boxberg kommt am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr zu einem Benefizkonzert in die katholische Kirche in Berolzheim. Nach dem Brandunglück in Berolzheim vor wenigen Wochen werden die Spendenerlöse des Abends der davon betroffenen Familie zugutekommen. Liebhaber vielstimmiger Gospelmusik können sich auf ein mitreißendes Konzert freuen. Seit 20 Jahren begeistert die Formation bei unzähligen Auftritten ihr Publikum in allen Altersschichten. Bis zu 45 Akteure präsentieren beliebte und moderne Stücke aus ihrem Repertoire, darunter auch Lieder von Chorleiter Stefan Rauch. Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht. Bild: Spontanchor

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020