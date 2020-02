Bauhof bekommt neuen Anhänger

Ahorn.Der Gemeinderat Ahorn vergab in seiner Sitzung in Eubigheim einstimmig Metallbauarbeiten am Lernhaus Ahorn. Der Auftrag für die Brandschutztüren ging zum Angebotspreis von 38 107 Euro an den günstigsten Bieter, die Firma Schölch aus Hardheim. Auch bei den Aluminiumfenstern und -türelementen wird diese Firma aktiv, sie war hier ebenfalls die günstigste Bieterin mit 40 797 Euro.

Der Bauhof der Gemeinde benötigt einen neuen Anhänger, der alte ist fast 30 Jahre alt, erläuterte Bürgermeister Haas. Drei Angebote waren eingeholt worden. Der Gemeinderat gab den Zuschlag der günstigsten Bieterin, der Firma Blanasch (Hohenstadt) zum Angebotspreis von 32 798 Euro. Im Haushalt sind dafür 35 000 Euro vorgesehen. sk

