„Bald haben wir hier schöne Straßen und schöne Radwege“

Lange hat man in der Gemeinde Ahorn darauf gewartet – jetzt tut sich wieder was im Straßenbau. Die neue Anbindung der Kreisstraße 2840 von Hohenstadt an die L 514 ist fast fertig.

Ahorn. Die Schilder mit den Aufschriften „Fehlende Fahrbahnmarkierung“ und „Neuer Fahrbahnbelag“ scheinen fast so neu zu sein wie die Straße selbst.

Ein strahlend blauer Himmel spannt sich über die

...