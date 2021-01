Autoteile vom Gelände eines Autoverwerters in Eubigheim gestohlen

Eubigheim.Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 0.50 Uhr und 1.30 Uhr in das Gelände eines Autoverwerters in der Industriestraße in Eubigheim ein und entwendeten dort Autoteile. Die Unbekannten stiegen zunächst über den Metallzaun der dortigen Verwertungsfirma und bauten im Anschluss Navigationsgeräte und Airbags aus mehreren Fahrzeugen aus. Anschließend flüchteten sie im Schutze der Dunkelheit in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Polizei Tauberbischofsheim, Telefon 09343/62130, melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.01.2021