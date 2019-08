Auf die Zukunft gut vorbereitet

Bei einer Feierstunde am Lernhaus Ahorn wurden 34 Absolventen aus dem Schulleben verabschiedet.

Ahorn. Die Schülerinnen und Schüler des Lernhauses Ahorn gewährten den Gästen ihrer Abschlussfeier einen tiefen Einblick in ihr derzeitiges Gefühlsleben. So berichteten sie vom Erwachsenwerden und der Frage: „Wer bin ich eigentlich und was macht mich aus?“ Mit einem Schiff, das auf zu neuen Ufern steuert, verglichen sie ihren bevorstehenden Lebensweg.

Zum zweiten Mal gab es am Ende eines Schuljahrs doppelten Anlass zur Freude: Es luden nämlich nicht nur die Schüler des Jahrgangs 9, die alle den Hauptschulabschluss erfolgreich bestanden, in die festlich geschmückte Aula ein, sondern auch die Schüler des Jahrgangs 10, die alle ebenso erfolgreich den Realschulabschluss absolvierten.

Die Eröffnungsrede wurde von der Schülersprecherin Milena Herm vorgetragen. Sehr souverän und voller poetischer Worte reflektierte sie die Schulzeit, schilderte die derzeitige Schwebe und stellte Vermutungen über die Zukunft an. Das Lied „Understand“ von Shawn Mendes, gesungen von zwei Schülerinnen, knüpfte mit der Thematik, Selbstfindung und sich treu bleiben, daran an.

Bürgermeister Elmar Haas gratulierte den Absolventinnen und Absolventen in einem Grußwort und betonte die Möglichkeiten, die den Schülern nun, in Form einer weiterführenden Schule oder einer Ausbildung, offenstehen. Positiv bewertete er dabei die Lehrstellensituation für junge Berufsanfänger. Zudem bedankte er sich bei der Schulleitung und dem Kollegium für das große Engagement und für die gute Zusammenarbeit von Schule und Kommune.

Am Ende eines unterhaltsamen Programms, gefüllt mit einem Rollenspiel, witzigen Lehrersprüchen und weiteren Reden, sprach Rektorin Carmen Stemmler. „Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusehen. Es kommt darauf an, auf die Zukunft vorbereitet zu sein“, so ihr Zitat, mit dem sie sowohl die Intention der Schule, als auch den Sprung in das Ungewisse verband. Die guten Leistungen jedes Einzelnen, vor allem die Fähigkeiten und persönliche Entwicklung, sei bemerkenswert.

Man könne sehr stolz auf die Leistungen blicken: 15 Schülerinnen und Schüler legten den Hauptschulabschluss mit einem erfreulichen Gesamtschnitt von 2,8 ab. Die Klassenlehrerin Jessica Birkenmeier überreichte ein Lob für gute schulische Leistungen an Carolin Büchler, Philipp Härtl, Torben Volk und Marcel Wiegand.

Der Jahrgang 10 hat mit einem Durchschnitt von 2,2 den letztjährigen (2,3) sogar noch etwas übertroffen. Die 19 Schülerinnen und Schüler nahmen ihre Zeugnisse, überreicht von der Klassenlehrerin Kristina Weinig, freudestrahlend entgegen. Der Jahrgang erzielte elfmal Lob und drei Preise: Tobias Czerny 1,8; Noelle Hauck 1,9; Kim Celine Schneider 1,9. Neun Jugendliche erhielten eine Urkunde für vorbildliches Arbeits- und Sozialverhalten.

Der Bildungspartner Volksbank Kirnau, vertreten durch Silke Mai, verlieh Male einen Preis an den besten Mathematikschüler: Gleich zwei Schüler, nämlich Marcel Wiegand (LG 9) und Tobias Czerny (LG 10), erhielten eine Urkunde, die mit 100 Euro honoriert wurde.

An der Gemeinschaftsschule hat das soziale Engagement großen Stellenwert und wird ebenfalls mit Urkunden belohnt. Vier Schüler der Klasse 9 und neun Schüler der Klasse 10 wurden für überragendes Arbeits- und Sozialverhalten ausgezeichnet. In der LG 9 sind dies Carolin Büchler, Ina Geier, Philipp Härtl, Belinay Dede, in der LG 10 wurden Naomi Bachert, Heidi Frank, Justin Gehrig, Noelle Hauck, Milena Herm, Katja Nagel, Chiara Post, Kim Celine Schneider und Fabienne Trunk gewürdigt. lha

