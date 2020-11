Andrea Offner seit 25 Jahren aktive Sängerin

„Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung“, so die Vorsitzende des katholischen Kirchenchors Birgit Hafner am Cäcilia-Gedenktag, verbunden mit der Ehrung von Andrea Offner.

Eubigheim. Klar, dass es sich angesichts der aktuellen Pandemielage verbot, in gewohntem Rahmen nach dem vom Chor mitgestalteten Gottesdienst zusammenzukommen, um die turnusgemäße Jahresversammlung abzuhalten.

Vielmehr werden per Mausklick den Aktiven die Regularien zugeleitet, so dass die Chorfamilie an diesem besonderen Tag zumindest gedanklich zusammenkommen kann.

„Nichtsdestotrotz wollen wir wenigstens einen Hauch von Normalität an diesem Festtag erfühlen“, wünschte Hafner und versprach dabei nicht zu viel. Denn mit Einspielungen eigener Gesangsaufnahmen von Mozarts „Ave verum“ und „Heilige Cäcilia“ verlieh Mitglied Christian Scholz dem Gottesdienst einen feierlichen und würdevollen Rahmen.

Engagement gelobt

„Ein Verein lebt nur von solch aktiven Menschen“, lobte die Vorsitzende das 25-jährige Engagement der Geehrten, die sicherlich gerne zur Ehre Gottes gesungen hätte. Darüber hinaus betonte sie Offners über 20 Jahre lange Tätigkeit als Notenwartin.

Den roten Faden von Chor und Corona beibehaltend, überreichte sie der Jubilarin Alltagsmasken – was sonst in diesen Zeiten – natürlich mit Musiknotendekor und im Hinblick auf die bevorstehende Adventszeit mit Weihnachtsmotiven.

Glückwünsche übermittelt

„Ich will dich preisen Tag für Tag“, bezeichnete Pfarrer Steffen Kolb als „unsere Aufgabe“, übermittelte die Glückwünsche und den Dank von Pfarrgemeinde und Diözese und wertschätzte Offners langjährigen Einsatz für die Musica sacra durch Überreichung der Urkunde.

Mit Beethovens Worten „von Herzen zu Herzen gehend“ freue er sich schon jetzt „dass es hoffentlich bald wieder möglich sein werde, den Kirchenchor im Gottesdienst zu hören.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020