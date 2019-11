Ahorn rüstet weiter auf energiesparende LED-Beleuchtung um

Ahorn.Einstimmig vergab der Gemeinderat Ahorn in seiner Sitzung am Donnerstag in Schillingstadt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik an die Netze BW. Der Angebotspreis liegt bei 33 619 Euro.

Die Gemeinde rüstet die Beleuchtung seit mehreren Jahren um. Der Austausch wird vom Bund aus Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Die Gemeinde hat Anfang des Jahres einen Zuwendungsbescheid über 8427 Euro erhalten. Im Rahmen des Vergabeverfahrens hat die Gemeinde bislang eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt.

Das heißt, man hat mehrere Firmen um eine Angebotsabgabe gebeten. In den letzten Jahren gab die Netze BW jedoch stets das günstigste Angebot ab, manchmal sogar mit Abstand. Fast alle Firmen teilten mit, dass sie künftig kein Angebot mehr abgeben werden. Die Netze BW bietet den Austausch von 94 Leuchten, darunter auch die mit „Gelblicht“, zu einem Preis von 33 613 Euro an.

Die noch fehlenden Leuchten sollen dann in einem erneuten Antrag abgedeckt werden. Das Bild zeigt die Beleuchtung in Schillingstadt, rechts ist das Rathaus zu sehen. Bild: Sabine Holroyd

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.11.2019