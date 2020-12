2021 wird ein kleines Plus einkalkuliert

Der Wald in Mitteleuropa befindet sich in einer kritischen Lage. Und auch der Forst in Ahorn bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont. Dennoch wird für das kommende Jahr mit einem Plus gerechnet.

Eubigheim. Lange Trockenphasen, Hitzeperioden, eine Niederschlagsdefizit sowie Schädlings- und Pilzbefall – „die letzten drei Jahre haben den Wald in eine bedrohliche Situation gebracht“,

...