1,5 Millionen Euro für Freispiegelleitung

Die Kläranlage in Buch wird stillgelegt. Der Ortsteil Ahorns wird an Hardheim angeschlossen. Für die Freispiegelleitung gibt es einen 80-prozentigen Landeszuschuss von 1,5 Millionen Euro.

Buch/Hardheim. Die Kunde aus Stuttgart erfreut natürlich Ahorns Bürgermeister Elmar Haas: „Ich bin mehr als zufrieden, dass wir die Fördermittel in dieser Höhe bekommen.“ Man habe zwar damit gerechnet, aber es sei beruhigend, das dann Schwarz auf Weiß im Bewilligungsbescheid in Händen zu haben. Die Maßnahme kostet nach ersten Kalkulationen 1,9 Millionen Euro. Das erleichtere es der Kommune, das Projekt zu stämmen. Die Belastung für die Gemeindekasse liege zwischen 300 000 und 400 000 Euro.

Vegetationszeit berücksichtigen

„Die Planung steht im Großen und Ganzen, und wir werden umgehend in die Ausarbeitung der Details gehen“, sagt der Rathaus-Chef im Gespräch mit den FN. „Wir werden allerdings nichts übers Knie brechen und vor allem die Bauzeit so gestalten, dass wir der Vegetationszeit und der Topografie Rechnung tragen können.“

3,7-Kilometer-Leitung

Die Abwasser aus Buch werden über eine 3,7 Kilometer lange Freispiegeldruckleitung nach Gerichtstetten geführt. „Es werden keine Pumpen im Einsatz sein und nur wenige Schächte entlang der Trasse gesetzt, so dass die Kosten vergleichsweise niedrig sind.“ Das Andocken an das Hardheimer Kanalsystem sei wirtschaftlicher als die Sanierung der Kläranlage sowohl hinsichtlich der Investitionskosten als auch des laufenden Betriebs.

Mit dem Anschluss Buchs an Hardheim wird die Kläranlage in Buch stillgelegt. „Die Sanierung der Bücher Anlage wäre teurer gekommen, weil es dafür keine Zuschüsse gegeben hätte“, nannte der Bürgermeister einen entscheidenden Faktor dafür, den Weg mit Hardheim zu gehen.

„Auf den Bürger kommt keine Verteuerung bei den Gebühren zu“ , hatte Elmar Haas schon in einer Gemeinderatssitzung festgestellt. Neben der günstigen Freispiegeldruckleitung wirke sich auch positiv auf die Kosten aus, dass die Hardheimer Tierkörperbeseitigungsanstalt zu 40 bis 50 Prozent an den Betriebskosten der Kläranlage Hardheim beteiligt ist. Die Zuleitung der Abwässer aus Buch nach Hardheim würde die Gemeinde Ahorn nach bisherigem Planungsstand rund 11 000 Euro kosten. Ein Ausbau des Kanalnetzes in Hardheim ist nicht nötig. „Man wird es in Hardheim nicht einmal merken, dass die Abwässer aus Buch hinzugekommen sind“, stellte der Rathaus-Chef fest. „Die Zusammenarbeit mit Hardheim war bislang gut und fair, so dass ich überzeugt bin, dass dies die richtige Entscheidung ist. Und: Es ist ein in die Zukunft gerichtetes Projekt.“

Die Freispiegelleitung von Buch bis ins Ortsnetz Gerichtstetten bleibt im Eigentum der Gemeinde Ahorn. Sie trägt auch die Unterhaltungskosten.

Gut für die Umwelt

„Der Zusammenschluss von kleinen zu größeren Abwassereinheiten ist einer der Schwerpunkte unserer Umweltpolitik“, sagte Umweltminister Franz Untersteller in Stuttgart anlässlich der Bewilligung der Fördermittel. „Maßnahmen wie die in Ahorn verbessern nachhaltig die Qualität der Abwasserbehandlung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Gewässer.“ Darüber hinaus trage die Zusammenlegung kleinerer Kläranlagen auch den gestiegenen Anforderungen an die Betriebssicherheit und den strengeren Umweltstandards der Zukunft Rechnung, so der Minister weiter. Die Kläranlage Buch (380 Einwohnerwerte) der Gemeinde Ahorn sei seit 1983 in Betrieb und entspreche nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Sie bedürfe einer grundlegenden Sanierung.

„Eine gut funktionierende Abwasserbeseitigung ist eine ökologische Notwendigkeit, die eine Menge Geld kostet“, ergänzte Untersteller. „Gerade kleinere Gemeinden im ländlichen Raum stoßen dabei oftmals an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.“

Ähnlich äußerte sich auch der Landtagsabgeordnete und CDU-Fraktionsvorsitzende Professor Dr. Wolfgang Reinhart. Weiter sagte er: „Gerade kleinere Gemeinden bei uns im ländlichen Raum stoßen dabei oftmals an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit: Mir war jedoch seit jeher sehr wichtig: wir dürfen unsere Kommunen hier nicht im Stich lassen und unterstützen sie deshalb auch aktuell soweit als möglich mit Mitteln aus dem Landeshaushalt.“

Wichtig für Projekte vor Ort

Reinhart selbst hatte sich für den laufenden Staatshaushalt für eine erhebliche Erhöhung der Mittel für Wasser und Abwasser eingesetzt. Davon profitiert auch die Wasserversorgung Mittleres Taubertal (WVMT) enorm. „Das sind Mittel, die extrem wichtig für die Realisierung unserer Projekte hier vor Ort sind“, betont Reinhart die Bedeutung der Unterstützung durch das Land. „Dafür habe ich mich in harten Verhandlungen und Diskussionen hier in Stuttgart stark gemacht“, so Reinhart. Die Mittel für die Wasserversorgung im Doppelhaushalt 2020/2021 betragen über jeweils 40 Millionen Euro pro Jahr.

Der Ansatz von 40 Millionen Euro pro Jahr liegt damit sogar jeweils zehn Millionen Euro über der Ressortanmeldung durch das Umweltministerium im Rahmen der Planaufstellung zum Urhaushalt. Der Ansatz der Mittel wurde damit seit 2017 mit seinerzeit 12,6 Millionen Euro mehr als verdreifacht.

Fördermittel erhöht

Auch im Bereich der Wasserversorgung wurden die Ansätze in 2020 und 2021 weiter erhöht. Diese belaufen sich auf 85,1 Millionen Euro in diesem Jahr und 85,2 Millionen Euro im nächsten Jahr. Der Ansatz wurde damit seit 2017 fast verdoppelt.

Die Mittel für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung liegen damit in den beiden kommenden Jahren sogar um 25 Millionen Euro höher, als diese von den kommunalen Landesverbänden im Zuge der Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 in der gemeinsamen Finanzkommission (gFK) vorgeschlagen wurden.

