Zwei Tage vor der Hochzeit ermordet

Schloßau.Im ehemaligen fürstlich leiningenschen Wildpark unweit des Dreiländersteins Hessen, Bayern und Baden-Württemberg gibt es die heute als „Seitzenbuche“ bekannte Straßenkreuzung. Diese erhielt ihren Namen, als am 23. Oktober 1819 der Jäger Stephan Seitz in unmittelbarer Nähe ermordet wurde.

Die eigentliche Geschichte beginnt, als das Fürstenhaus Leiningen im Jahr 1803, im Rahmen der Säkularisation, von Napoleon große Gebiete im Odenwald und Bauland übertragen bekam. Die Landüber-nahme war im Nachgang der Französischen Revolution eine Art Tauschgeschäft für enteignete links-rheinische Gebiete des Fürstenhauses in der heutigen Pfalz und dies ganz und gar nicht zum Nachteil für das Fürstenhaus.

Bau des Wildparks

Bereits ab 1807 begann Fürst Emich-Karl zu Leiningen mit dem Bau eines Wildparks in der Odenwaldregion zwischen Hesselbach und Schloßau, zwischen dem Breitenbuch und dem Reisenbacher Grund. Durch diesen Wildpark führten auch mehrere öffentliche Wege und zunächst nur eine Straße, auf der – im Vergleich zu heute – nur wenig Verkehr herrschte. Diese Straße zog vom Großherzogtum Baden hinüber zum Großherzogtum Hessen. Die Straße zwischen Ernsttal und Kailbach gab es in jener Zeit noch nicht. An dem Platz, wo sich heute die beiden Straßen kreuzen, gab es 1819 eine markante Passstelle mit dem Namen „Am Sand“, an der sich viele Pfade und einfache Wege trafen.

Förster Johann Stephan Seitz lebte seit Juli 1819 im alten Schloßauer Torhaus etwa 500 Meter oberhalb dieser markanten Passstelle, direkt an der erwähnten einzigen Straße in Richtung Schloßau.

Wichtiges Tor

Zu einem Torhaus ist folgendes zu sagen: Verließ ein Weg oder die Straße das Parkgelände, so war diese Stelle durch ein Tor gegen austretendes Wild gesichert. Das Tor musste immer geschlossen werden, wenn man die Stelle passiert hatte. Als Aufsichtsperson lebte bei jedem Tor ein Zaun- oder Torwärter. Die Nähe zum jeweiligen Dorf gab der jeweiligen Passierstelle somit den Beinamen Torhaus. Solche Torhäuser gab es insgesamt neun, wobei am Schloßauer aufgrund seiner Lage neben der Straße der meiste Betrieb herrschte. Da die Torhäuser direkt in Verbindung mit dem Wildpark standen, lagen diese entweder am Waldrand oder sogar mitten im Wald, wie beispielsweise das Schöllenbacher Torhaus.

Das alte Schloßauer Torhauses war ein einfaches, schlecht gebautes Häuschen, dem sich ein kleiner Garten und ein Stück Ackerland anschlossen. Zusammen mit der Errichtung des Wildparks war es um 1814 erbaut worden. Als erster Bewohner wird im August 1814 der Parkknecht Karl Fischer genannt. Sein Nachfolger wurde im Juli 1819 der Jäger Johann Stephan Seitz. Dieser wurde als zuverlässig und fleißig beschrieben. Seitz wurde um 1770 in Gerichtstetten, einem Ortsteil von Hardheim, geboren.

Bis zum Oktober 1805 war er als Scharfschütze beim leiningenschen Militär in Berolzheim beschäftigt. 1807 wurde er dann Jägerbursche in Eberbach, wo er zwölf Jahre lang eifrig und mit Erfolg seinen Dienst versah. Ihm wurde mehrfach Fanggeld für eingefangene Wilddiebe übergeben. Die Wilddieberei war im Bereich des Leiningenschen Wildparks gerade in den Hungerjahren um 1816 besonders stark vertreten. Daher suchte man einen zuverlässigen Parkgehilfen für das Schloßauer Torhaus. Zum 1. Juli 1819 übernahm Seitz dort bis zu jenem schicksalhaften Tag im Herbst seinen Dienst.

Es war am 23. Oktober 1819, als er gegen 17 Uhr vom Schloßauer Franz Mai unter einer Buche in unmittelbarer Nähe zur Passstelle „Am Sand“ erschossen aufgefunden wurde. Zeuge des Mordes war ein Nagelschmied namens Friedelein aus Michelstadt, der zur Zeit der Untat auf der Straße von Hesselbach nach Schloßau unterwegs war. Er hatte beobachtet, wie zwei Wilderer ein erlegtes Stück Wild davontrugen, während ein dritter auf den an der Straße stehenden Seitz zuging, diesen anredete und sodann niederschoss.

Zu Unrecht beschuldigt

Als Täter wurden zunächst drei Hechler, also Männer, die von Dorf zu Dorf zogen und gegen Lohn Flachs und Hanf hechelten, verdächtigt. Diese waren bereits als Wilddiebe verrufen und hielten sich gerade in Neubrunn, dem heutigen Ernsttal, auf. Sie wurden verhaftet und es kam zu einer Gegenüberstellung. Nagelschmied Friedelein konnte aber keinen von ihnen als Täter wiedererkennen, so dass sie wieder freigelassen wurden. Der Mörder von Seitz wurde nie ermittelt.

Der ermordete Seitz hinterließ seine schwangere Verlobte Elisabeth Schäfer, mit der er schon zwei Kinder hatte. Elisabeth Schäfer, die aus Beerfelden stammte, war kurz zuvor endgültig zu ihm ins alte Torhaus nach Schloßau gezogen. Hintergrund hierfür war die für den 25. Oktober 1819 geplante Hochzeit in der kleinen Schloßauer Kapelle. Traurige Ironie des Schicksals: Statt der Hochzeit fand an diesem Tag die Beerdigung von Förster Seitz statt. Er wurde in Mudau beerdigt, denn Schloßau hatte damals noch keinen eigenen Friedhof.

Um in der damaligen Zeit in Verbindung mit unehelichen Kindern heiraten zu können, hatte die Verlobte von Seitz ihr Heimatrecht in Hebstahl, im Großherzogtum Hessen-Darmstadt, aufgegeben. Durch die nicht zustande gekommene Hochzeit änderte sich die Lage für sie allerdings dramatisch, denn nun wurde ihr und den zwei Kindern im Badischen kein Heimatrecht mehr gewährt. Die Folge war deren Ausweisung aus dem Großherzogtum Baden.

Im Großherzogtum Hessen war sie wegen des aufgegebenen Heimatrechts als ledige Frau mit bald drei Kindern ebenfalls nicht willkommen. Resigniert musste sie feststellen, dass man sie nun nirgends mehr haben wollte. In der damals schlechten Zeit war dies auch kein Wunder. Schließlich galt es nun, vier hungrige Mäuler mehr auf Gemeindekosten zu stopfen. Letztendlich konnten sie doch in Beerfelden bleiben.

Bereits ein Jahr nach dem Mord wird die Passstelle an der Straße Schloßau-Hesselbach „Seitzenbu-che“ genannt. Die zweite Straße von Amorbach über Ernsttal nach Kailbach wurde erst Mitte der 1840er Jahre ausgebaut. Sie wurde auch „Parkstraße“ genannt da sie quer durch den Park führte. Über diese wurde das Bier der Ernsttaler Brauerei auch am Neckar vermarktet.

Die Buche, unter der der ermordete Seitz gefunden wurde, stand circa 150 Meter von der Kreuzung entfernt in Richtung Hesselbach, auf der rechten Seite der Straße. Das alte Torhaus wurde um 1870 abgebrochen und durch das heute noch bekannte, neue Schloßauer Torhaus ersetzt, nachdem der Wildpark um 1870 weiter in Richtung Schloßau ausgedehnt wurde. Verwandte von Förster Seitz leben übrigens heute noch in Allfeld. Thomas Müller

