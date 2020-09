Zugverkehr war gestört

Bietigheim/Osterburken.Wie Bahnbetreiber Abellio mitteilt, dauerte die Teilsperrung des Bahnhofs Bietigheim-Bissingen noch bis Freitagabend an. Hintergrund ist, dass am Donnerstagabend drei Waggons eines Güterzugs umgestürzt sind. Die bergung dauerte am Freitagmittag noch an.

Deshalb kam es am Freitag zu Einschränkungen im Stuttgarter Netz im Neckartal. Auf den Linien RB 18 (Tübingen-Osterburken) und RE 10 a/b (Tübingen-Mannheim) von Abellio war zwischen Bietigheim-Bissingen und Heilbronn kein Zugverkehr möglich. Dort war ein halbstündlicher Busnotverkehr eingerichtet. Die Züge der Linien RB 18 und RE 10 a/b fuhren zudem nicht zwischen Bietigheim-Bissingen und Stuttgart Hbf. Reisende mussten für diese Relation die S-Bahn nutzen.

In den Abschnitten Heilbronn-Osterburken/Mannheim sowie Stuttgart – Tübingen verkehrten die Züge zu den regulären Fahrzeiten. An den Bahnhöfen Heilbronn und Stuttgart stehen Reisenden Abellio-Mitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung. Über die weiteren Entwicklungen will Abellio schnellstmöglich informieren, so Unternehmenssprecherin Hannelore Schuster.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020