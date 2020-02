Osterburken.Die Evangelischen Kirchengemeinden Osterburken und Bofsheim, Adelsheim, Sennfeld, Leibenstadt und Korb und Ravenstein veranstalten Bibelabende zum Thema „Wurzeln finden“.

Viele Menschen nutzen die Fastenzeit bis Ostern dafür, ihr Leben für sieben Wochen bewusster zu gestalten. Gemeinsam mit den Pfarrern der Kirchengemeinden beschäftigen sich die Teilnehmer an vier verschiedenen Abenden in der Passionszeit an vier verschiedenen Orten in den Kirchengemeinden mit vier verschiedenen Geschichten aus der Bibel und gehen diesen tiefer auf den Grund.

Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Termine sind immer dienstags: 10. März, evangelisches Gemeindezentrum Osterburken; 17. März, evangelisches Gemeindehaus Adelsheim; 24. März, evangelisches Gemeindehaus Sennfeld; 7. April, evangelisches Gemeindehaus Merchingen.

