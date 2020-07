Wo bleibt die Lebensqualität?

Wir wohnen jetzt seit über 60 Jahren hier an der Bahnstrecke Heilbronn–Würzburg. Wir haben schon einiges mitgemacht. Es sind Züge vorbeigefahren, da merkten wir, wie das Haus bebte (Zuckerrüben, Autozüge und so weiter), aber das ist ja jetzt vorbei.

Im letzten Jahr sind die Gleise ganz erneuert worden und ab Januar 2020 fahren Züge der Frankenbahn. Auch ist eine Auflage erteilt worden, dass bis Ende 2020/21 die Güterwagen keine lauten Grauguss-Bremssohlen mehr haben dürfen. Nun kommt die Stadt und will uns diese drei Meter hohen Schallschutzwände bei unseren Häusern hinstellen. Jetzt wo die Züge leiser werden und teilweise schon sind, denke ich, das ist paradox.

Schon allein wenn ich an die Bahnallee denke. Sie ist jetzt so schön gemacht und wenn die Wand steht, ist diese bestimmt bald bespritzt, bemalt und so weiter. Das ist doch dann gar nicht „unser“ Adelsheim. Auch wenn die Trennwand fast durch Adelsheim geht. Das Material muss ja wieder entsorgt werden (Umwelt). Ein passionierter Bahnfahrer sagte zu mir, ich möchte die Dörfer und Städte sehen und nicht die Wände (auch ein Argument).

Punkt zwei: die Lebensqualität. Wir wohnen im „Krückerle“ und haben einen Bahndamm von zirka vier Meter Höhe. Sollte jetzt die Schallschutzwand kommen, dann haben wir hinten im Garten eine Wand von zirka acht Meter Höhe. Ich denke, niemand möchte das am Haus haben und täglich ansehen müssen.

Ein Stadtrat meinte zu mir, wir können das Haus später besser verkaufen, wenn diese Wand wäre. Ich glaube das Gegenteil ist der Fall, niemand will sein Leben lang auf die Wand schauen.

Der Zustand des Hauses ist ausschlaggebend. Ich habe neue Fenster und höre die Züge kaum noch. Wie wäre es nur mit Fenstern, so wie es andere Gemeinden auch machen?

Im Sommer sind die Nachbarn und ich die meiste Zeit draußen im Garten zum Arbeiten, Lesen und so weiter.

Wenn die Wand kommt, wo wäre dann unsere Lebensqualität? (wie im Gefängnis). Man kann sich das auch vor Ort anschauen.

Vielleicht lässt man auch mal der „Minderheit“ eine Stimme, damit diese ihre Lebensqualität behalten kann.

