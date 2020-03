Wissen unter Beweis gestellt

Sennfeld.Den Frühling begrüßten fast 100 ältere Mitbürger im Rahmen des dritten Sennfelder Seniorennachmittages. Dieser fand in der Festhalle statt, wo in Begleitung von Professor Manfred Dorsch, Michael Friedrich und Ralf Simonides Lieder gespielt wurden.

Kindergartenkinder zu Gast

Nach der Eröffnung durch Esther Bischoff vom Vorstand des ausrichtenden Heimatvereins, haben die Kindergartenkinder das Publikum mit Liedern und szenischen Darstellungen unterhalten. Im Anschluss stimmte die Chorvereinigung Sennfeld Lieder zum Mitsingen an.

Engagement gewürdigt

In geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen berichtete Bürgermeister Wolfram Bernhardt über die ersten sechs Monate seiner Amtszeit und lobte das vielfältige Engagement der Adelsheimer Bürger.

Eberhard Friedrich verlangte den Anwesenden bei einem Quiz vielfältiges Wissen über die Heimatgemeinde ab und konnte feststellen, dass für fast jede Frage eine Antwort aus dem Publikum gefunden wurde. Uwe Seitz beeindruckte mit einem Dudelsacklied zum Mitsingen und durch Musikstücke auf der Violine. Der Heimatverein bewirtete die Gäste mit Sennfelder Belegte und Würstchen mit Weck als deftige Stärkung für die Senioren.

Manfred Dorsch am Akkordeon und Ralf Simonides am Bass spielten am Ende zum Tanz auf. Nach einem Dank an alle Mitwirkenden durch Meta Götz klang der Nachmittag gemütlich aus.

