Wilfried Lenuweit holt sich Titel

Adelsheim.Zur Krönung des neuen Schützenkönigs lud die Adelsheimer Schützengesellschaft 1823 am Samstagabend ins Schützenhaus ein. Zum Höhepunkte des Vereinsjahres hieß der Oberschützenmeister (OSM) Armin Schweizer zahlreiche Ehrenmitglieder und Gäste willkommen.

31 Teilnehmer

Schweizer dankte den 31 Teilnehmern, die im Verlauf des Wettbewerbs um Titel und Ehrenpreise rangen. Des Weiteren dankte er dem ersten Schützenmeister Wolfgang Groß und Sportleiter Klaus Lauer für die Durchführung des diesjährigen Königs- und Ehrenscheibenschießens. Nach der Entthronung des amtierenden Schützenkönigs Roland Rottler wurde diesem die Königskette abgenommen und der Königsorden verliehen. Des Weiteren gab der amtierende Prinz Andreas Berg seine Kette ab und nahm den Prinzenorden in Empfang.

Der diesjährige Schießwettbewerb ergab folgende Ergebnisse und Platzierungen: Das Jugend-Ehrenscheibenschießen in der Disziplin Luftgewehr gewann Benjamin Dinkel mit einem 374-Teiler, vor Tim Heimrath (453). Das Jugend-Ehrenscheibenschießen in der Disziplin Luftpistole gewann ebenfalls Bejnamin Dinkel mit einem 2900-Teiler vor Tim Heimrath (3184). Das Ehrenscheibenschießen der Erwachsenen gewann in der Disziplin Luftpistole Rosemarie Danz mit einem 316-Teiler, gefolgt von Uwe Götz (547) und Andreas Berg (558). In der Disziplin Luftgewehr siegte Roselies Bäumler mit einem 42-Teiler vor Hans-Jörg Besser (64) und Wilfried Lenuweit (101).

Schließlich wurden die Sieger des Prinzenschießens gekürt. OSM Armin Schweizer betonte, dass es für jeden Jungschützen eine Ehre sei, um die Prinzenwürde zu streben. Im Prinzenschießen siegte Benjamin Dinkel mit einem 691-Teiler und wurde Jugendprinz. Erster Jungritter wurde Tim Heimrath mit einem 1138-Teiler. Gespannt erwartet wurde die feierliche Proklamation des neuen Schützenkönigs der Schützengesellschaft, Wilfried Lenuweit. Mit zehn Ringen und einem 94-Teiler holte er sich die begehrte Königsscheibe. Erster Ritter wurde Marisa Gregori (222), Zweiter Ritter Andreas Berg (269) und Schwarzritter Dietmar Madinsky mit einem 303-Teiler.

Im weiteren Verlauf der Königsfeier ehrte Lenuweit die Sieger des Seniorenpokalschießens. Geschossen wurde in der Disziplin Luftgewehr auf eine Distanz von zehn Metern. Beim Schießen um den Damenpokal belegte Roselies Bäumler mit 1396 Ringen den ersten Platz. Auf Platz zwei folgte Conny Fischer (1361) und den dritten Platz belegte Anne Bopp mit 1274 Ringen. Den Seniorenpokal der Herren gewann Reinhold Kilian mit 1710 Ringen vor Peter Sitte (1679) und Roland Rottler (1462).

Abschließend gab Oberschützenmeister Schweizer noch folgende Termine bekannt: Mitgliederversammlung am 3. April, Kreisdamenpokalschießen am 9. Mai und Himmelfahrtswanderung am 21. Mai.

