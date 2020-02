Widrigkeiten des Alltags mit Leichtigkeit begegnen

Leibenstadt.In familiärer Atmosphäre eröffnete der Gesangverein 1864 Leibenstadt mit dem Eingangslied „My Way“ seine Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus, zu der die Vorsitzende Claudia Steiner neben den Vereinsmitgliedern und Vereinsvertretern besonders Ortsvorsteher Dieter Stahl, Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft sowie Ehrenchorleiter Helmut Wolf die Ehrenmitglieder willkommen hieß.

Harmonisches Miteinander

In ihrem Jahresbericht gab Claudia Steiner einen Rück- und Ausblick und freute sich über das harmonische Miteinander im Chor, bei dem jeder seine Freude beim Singen ausleben könne.

Besonders freute sie sich, dass in den Proben auch viel gelacht werde, dass man den Widrigkeiten des Alltags mit Leichtigkeit begegne und das Singen zur körperlichen Entspannung beitrage. Diese Haltung werde auch bei den Auftritten ausgestrahlt.

Derzeit gehören dem Männerchor 22 Sänger an, beim gemischten Chor sind es 18 Sängerinnen und 13 Sänger. Insgesamt besteht der Chor aus 40 Sängern, die mit ihrer Stimme den Verein aktiv unterstützen.

Das zurückliegende Jahr war von zahlreichen Aktivitäten geprägt. Dazu zählten die Aufstellung des Osterbrunnens, die Beteiligung beim Gruppensingen in Osterburken, das Maibaumstellen mit Maibaumfest, eine Familienwanderung, die Teilnahme bei der Verabschiedung von Bürgermeister Klaus Gramlich sowie bei der Einführung von Bürgermeister Wolfram Bernhardt, verschiedene Geburtstags- und Beerdigungssingen sowie die Beteiligung an Veranstaltungen bei befreundeten Chören und die Bereicherung von Gottesdiensten und Veranstaltungen. Ein abschließender Dank der Vorsitzenden ging an Dirigentin Christine Oechsner für ihr Engagement. Dann gab es noch einen Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen: Am 14. März ist Frühjahrskonzert in der Kirche Leibenstadt, am 28. März die Einweihung des Osterbrunnens, am 26. April Gruppensingen in Osterburken, am 1. Mai ist das Maibaumstellen mit Maifest und am 22. Mai der Ausflug nach Markelsheim.

Chorleiterin Christine Oechsner bedankte sich für die zahlreiche und disziplinierte Teilnahme an Chorproben und Auftritten. Sie lobte ausdrücklich die Zusammenarbeit mit dem Kirchenchor bei der Umrahmung von Beerdigungen und machte den Vorschlag wieder eine gemeinsame Singstunde zu organisieren.

Sängerische Höhepunkte

Schriftführerin Kornelia Zimmermann ließ in ihrem Jahresbericht ausführlich die gesellschaftlichen und sängerischen Höhepunkte im Vereinsjahr Revue passieren. Insgesamt fanden 20 Proben für den gemischten Chor und neun Proben für den Männerchor statt.

Dabei stand neben dem Singen auch die Geselligkeit im Vordergrund und es wurde manches Vesper verzehrt. Der Vorstand traf sich zu vier Sitzungen.

Silke Haak legte in ihrem Jahresbericht Rechenschaft über die Vereinskasse ab, die von Verena Seemann und Heike Messer geprüft und für einwandfrei befunden wurde.

Ortsvorsteher Dieter Stahl beantragte die Entlastung des Vorstandes. Weiterhin übermittelte er die Grüße von Bürgermeister Bernhardt, der Stadtverwaltung Adelsheim und der Ortschaftsverwaltung Leibenstadt, sowie des Stadt- und Ortschaftsrates.

Er lobte die Arbeit des Gesangvereins und hob hervor, dass die Veranstaltungen des Gesangvereins eine kulturelle Bereicherung für Adelsheims kleinsten Ortsteil darstellten.

Bürgermeister-Stellvertreter Edgar Kraft bedankte sich im Namen der Stadt Adelsheim für die musikalische Umrahmung bei der Verabschiedung von Bürgermeister Gramlich, ebenso für die Mitgestaltung bei der Einführung des neu gewählten Bürgermeisters.

Gute Zusammenarbeit

Die Vorsitzende des SV Leibenstadt, Conny Kratzer, der Obmann des Kirchenchores Leibenstadt, Günter Trumpp, und der Abteilungskommandant der FFW Leibenstadt, Patrick Schneider, überbrachten die Grüße ihrer jeweiligen Vereine und Organisationen. Sie lobten die gute Zusammenarbeit mit dem Gesangverein und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute. Die harmonisch verlaufene Sitzung endete mit Beiträgen des Männerchores wie dem „Dampfnudellied“ und „Mit 66 Jahren“.

