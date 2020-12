Weihnachtsweg verlängert

Osterburken.Nachdem am Wochenende des vierten Advents schon viele Leute den Weihnachtsweg gegangen sind und viele positive Rückmeldungen kamen, hat sich die KjG entschieden den Weihnachtsweg auch über die Weihnachtstage von Donnerstag, 24., bis Samstag, 26. Dezember, aufzubauen.

Der Weg startet mit der Station „Macht euch auf den Weg“ an der Kirche St. Kilian. Die zweite Station befindet sich gegenüber der Kilians-Kapelle am Mühlrad und befasst sich mit dem Thema „Advent“. „Engel“ ist Thema der dritten Station, die sich am Eingang des oberen Bernhardusheims befindet. Abgeschlossen wird der Weg mit dem Thema „Sterne“ an der Schwanenwirtskapelle. Die KjG verweist auf die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.12.2020