Weihnachtsmarkt in Adelsheim

Adelsheim.Der Adelsheimer Weihnachtsmarkt findet von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, vor der Kulisse des Wasserschlosses statt. Das Programm sieht folgendes vor:

Freitag, 16 Uhr Öffnung des Marktes im Schlosshof des Wasserschlosses, 16.30 Uhr Krippenspiel des evangelischen Kindergartens in der evangelischen Stadtkirche, 18 Uhr offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den Vorstand des Jugendhauses und Bürgermeister Wolfram Bernhardt, anschließend Weihnachtssingen mit der Jugendkapelle unter der Leitung von Anne Bangert und dem Gesangverein 1839 mit dem katholischen Kirchenchor unter der Leitung von Daniel Borkeloh.

Samstag, 16 Uhr Öffnung des Marktes im Schlosshof des Wasserschlosses, 16.30 Uhr Weihnachtssingen des Schulchors der Martin- von-Adelsheim-Schule, bis 20 Uhr Fachgeschäfte geöffnet, 18 Uhr musikalische Untermalung des Weihnachtsmarktes durch die Feuerwehr- und Stadtkapelle.

Sonntag, ab 14 Uhr Tag der offenen Tür im alten Rathaus, 14.30 und 16 Uhr Vorlesestunde und Malwettbewerb in der Stadtbücherei, Vortrag im Trauzimmer über das 400 Jahre alte Rathaus und Diaschau im Gewölbekeller, 15 Uhr Öffnung des Marktes im Schlosshof des Wasserschlosses, 16.30 Uhr Besuch vom Nikolaus mit Geschenken für die kleinen Gäste, 17 Uhr musikalische Untermalung des Weihnachtsmarktes durch die Feuerwehr- und Stadtkapelle. Sonderausstellung Modelleisenbahnen durch das Team des Bauländer Heimatmuseums im Sitzungssaal des Rathauses am Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Am Sonntag findet im alten Rathaus ein Tag der offenen Tür von 13 bis 17 Uhr statt mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen im Foyer des Rathauses an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019