„Weihnachten to go“ für Zuhause

Rosenberg/Osterburken.Nachdem der Kirchengemeinderat am Mittwoch entschieden hat, dass bis zum 10. Januar keine Gottesdienste mehr stattfinden, bieten Rosenberg und Sindolsheim nun andere Programme an: Beide Kirchen sind zwischen dem 20. Dezember und dem 10. Januar von 10 bis 16 Uhr zur eigenen Andacht geöffnet. Am Heiligabend werden die Kirchen sogar bis 18.30 Uhr geöffnet sein. Auf die Hygiene- und Verhaltensregeln ist zu achten.

Außerdem soll auch der geplante ökumenische Familiengottesdienst in anderer Form stattfinden. Die Fenster der Gemeindehäuser in Rosenberg und Sindolsheim werden geschmückt und erzählen die Weihnachtsgeschichte. Außerdem stellen die beiden Gemeinden ein „Weihnachten to go“-Angebot zur Verfügung. In kleinen Tüten verpackt findet sich darin ein Vorschlag, um in der Familie zuhause Weihnachten zu feiern. Die Tüten können ab 21. Dezember in den Kirchen, im Dorfladen, im „Ums Eck“, in der Volksbank Rosenberg sowie in der Apotheke Sindolsheim mitgenommen werden. Auf Wunsch werden die Tüten auch gebracht. Dafür soll man sich unter Telefon 06295/256 melden. An Silvester, Neujahr und am 6. Januar wird ein Andachtsformat in der Kirche ausliegen. Für Seelsorgegespräche steht Pfarrerin Bereswill in diesen Tagen Verfügung. Die Evangelische Kirche in Osterburken bietet Online-Gottesdienste an (https://youtube.com/c/EvangelischeKirchengemeindeOsterburken). Diese finden zu folgenden Zeiten statt: Heiligabend, 15.30 Uhr (Online-Familiengottesdienst mit Krippenspiel), Heiligabend, 17 Uhr (Online-Christvesper), erster Weihnachtstag, 10.30 Uhr (Online-Gottesdienst zum Christfest).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020