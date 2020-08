Waldbrände drohen

Neckar-Odenwald-Kreis.„Die Hitze und die Trockenheit hat den Wald extrem ausgetrocknet. Die Prognosen sagen für das Wochenende praktisch für das ganze Land erneut eine hohe Waldbrandgefahr voraus. Ein umsichtiges Verhalten der Waldbesucher ist Voraussetzung, um Waldbrände zu vermeiden“, sagte Forstminister Peter Hauk MdL am Freitag in Stuttgart. Im Zweifelsfall seien die Forstbehörden vor Ort gezwungen, das Grillen im Wald je nach Gefährdungslage komplett zu verbieten. „Das Feuermachen im Wald ist ohnehin nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt.“

Das Betreiben mitgebrachter Grillgeräte sei tabu, das Rauchverbot im Wald gelte noch bis einschließlich Oktober. Die höchste Waldbrandstufe werde Mitte der nächsten Woche erreicht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020