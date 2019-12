Vortrag über Internetrisiken

Adelsheim.Smartphones, die im Stand-By-Modus weiter Informationen senden und empfangen oder durch einen sogenannten Trojaner infiziert und damit zum Abhörgerät werden können: Um solche Themen ging es am Dienstag im Eckenberg-Gymnasium Adelsheim.

Die Schüler der Klasse 9a, 9b und 9c machten bei der Informationsveranstaltung „Risk & Fun im Netz“ des Bildungspartners VR-Bank Franken mit. Auf motivierende und spannende Weise referierte IT-Experte Erwin Markowsky, seinerseits „Berufshacker“ der Firma „8com Information Security“ aus Neustadt an der Weinstraße, über aktuelle Themen aus der digitalen Welt der Schüler. So wurden Aspekte aus den Bereichen Handy- und Smartphone-Hacking, Sexualstraftäter im Internet, Computer- und Webcam-Hacking, Facebook & Co, Urheberrecht für Jugendliche, Datenprostitution und Online-Spiele, Datenmissbrauch und Abzocke, unterstützt durch Live-Hacking-Präsentationen, angesprochen und visualisiert.

Angriffe demonstriert

Er demonstrierte mit einfachsten Mitteln, wie erstaunlich leicht Angriffe auf Geräte oder IT-Systeme sein können. Das Mitlauschen einer Unterhaltung über das Mobiltelefon, aber auch das Einkaufen in Online-Shops zu selbstbestimmten Preisen oder die einfache Entriegelung eines gesicherten Smartphones zeigen, welche negativen Folgen nachlässige Sicherheit habe kann.

Mit vielen Tipps und Tricks, wie man auch digital sicher unterwegs sein kann und trotzdem auf (fast) nichts verzichten muss, beeindruckte er die Schüler sehr und veranlasste sie über ihr eigenes Onlineverhalten nochmals genauer nachzudenken.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019