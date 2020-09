Vor-Ort-Termin ist am 13. Oktober

Adelsheim.Der vom Gemeinderat gewünschte Vor-Ort-Termin mit der Bahn zum Thema Schallschutzwände an den Gleisen wird am 13. Oktober stattfinden, berichtete Bürgermeister Bernhardt in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Dabei haben Gemeinderäte und Bürger die Möglichkeit, Fragen direkt an Sabine Weiler von der Bahn zu richten.

Treffpunkt ist in Adelsheim neben dem Gebäude „Am Bahnhof 4“ um 17 Uhr. Um 17.45 Uhr geht es weiter nach Sennfeld, wo man sich auf dem Parkplatz neben dem Friedhof trifft. Von dort hat man einen guten Blick auf den Gleisverlauf. Wie vom Gemeinderat weiter beschlossen, soll in der Sitzung nach diesem Vor-Ort-Termin, also am 19. Oktober, die Entscheidung für oder gegen die Errichtung von Schallschutzwänden in Adelsheim und Sennfeld getroffen werden. sab

