Volksfest unter dem Motto „History-Biker-Treff“

Adelsheim.Anlässlich des 70. Jahrestages des legendären Motorradrennens im Jahr 1949 dreht sich beim diesjährigen „Adelsheimer Herbst“, dem verkaufsoffenen Sonntag des Gewerbevereins, alles ums Motorrad. Somit wird sich die beschaulich-historische Innenstadt am Sonntag, 13. Oktober, von 12 bis 17 Uhr zu einem Biker-Mekka unter dem Motto „History-Biker-Treff“ verwandeln.

Neben historischen und neuen Motorrädern wird es jede Menge gute Laune und Unterhaltung geben, so der Vorsitzende des Gewerbevereins, Hans-Jörg Besser, der mit den Gewerbetreibenden wieder ein vielversprechendes Rahmenprogramm ausgearbeitet hat. Und auch der bekannte und beliebte Flohmarkt auf dem Roßparkplatz und im Schlosshof wird wieder Schnäppchenjäger aus der gesamten Region anziehen.

Fachgeschäfte ab 12 Uhr geöffnet

Der „Adelsheimer Herbst“ wird in diesem Jahr bereits um 11 Uhr mit einem Biker-Gottesdienst in der Seestadt eingeläutet. Die Fachgeschäfte laden ab 12 Uhr zum Schlemmen, Einkaufen, Bummeln und Staunen ein. Auf verschiedenen Plätzen und in den malerischen Gassen werden zahlreiche historische Motorräder zu sehen sein und verschiedene Aussteller über ihre Produkte rund ums motorisierte Zweirad informieren.

Kevin Funk wird um 13 und 16 Uhr auf der gesperrten Marktstraße eine Motorrad Stuntshow mit außergewöhnlichen Fahrmanövern bieten, die einige Überraschungen in sich birgt. Um 15 Uhr werden die zehn ältesten teilnehmenden Motorräder in Aktion zu bestaunen sein. Für ein buntes Rahmenprogramm sorgen die Vernissage von Armand Warin im Bürgersaal sowie der Bücher-Flohmarkt vor dem Rathaus. Unterhaltung bietet das Bläserensemble „Blechgeflüster“ auf verschiedenen Plätzen und um 15.30 Uhr singt der Gesangverein 1839 Adelsheim am Gäässebrunnen. Auch Spiel und Spaß wird für die kleinen Festbesucher geboten. Eine besondere Überraschung wartet auf die Besucher im Bereich des Stadtturmes, wo die Justizvollzugsanstalt wieder Kunstwerke passend zum Thema Motorrad ausstellen wird. Die Adelsheimer Fachgeschäfte warten von 12 bis 17 Uhr mit attraktiven Herbstangeboten und einem Gewinnspiel auf und stellen ihr vielseitiges Leistungsspektrum vor.

Abgerundet wird der verkaufsoffene Sonntag durch verschiedene Ausstellungen. Unter anderem werden Bikes verschiedener Händler und Marken zu sehen sein, aber auch ein Unternehmen, das US-Bikes importiert, und ein Airbrush-Künstler werden vor Ort sein. Außerdem werden Elektro-Bikes ausgestellt und ein breitgefächertes Angebot an Zubehör und Ersatzteilen, Reifen und Rädern sowie Bikerbrillen angeboten. jüh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.10.2019