Viele Züge fallen am Wochenende aus

Osterburken.Die Probleme auf der Frankenbahn finden kein Ende: Das Unternehmen Go Ahead, das die Regional-Express-Züge auf der Frankenbahn betreibt. Hintergrund sind Personalprobleme.

Folgende zehn Zugverbindungen von Go-Ahead entfallen am Samstag 22. Februar, und Sonntag, 23. Februar: Osterburken ab 8.27 Uhr, Ankunft in Würzburg 9.20 Uhr; Abfahrt in Osterburken um 11.27 Uhr, Ankunft in Würzburg 12.20 Uhr; Abfahrt in Osterburken 13.27 Uhr, Ankunft in Würzburg 14.20 Uhr; Abfahrt in Osterburken 16.27 Uhr, Ankunft in Würzburg 17.20; Abfahrt in Osterburken 21.27 Ankunft in Würzburg 22.20 Uhr. In Richtung Stuttgart fallen die Züge aus, die in Osterburken um 8.31 Uhr, 10.30 Uhr, 13.31 Uhr, 15.31 Uhr und um 18.31 starten.

