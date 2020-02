Viele Fastnachter von klein auf dabei

Adelsheim.Der Tradition folgend treffen sich alljährlich die Fastnachter der „Gäässwärmerzunft Alleze“ am Schmutzigen Donnerstag im großen Sitzungssaal des Rathauses, um verdiente Mitglieder für deren jahrzehntelanges Wirken für Zunft und Brauchtumspflege zu ehren. Auch dieses Jahr fanden sich zahlreiche Fastnachtsbegeisterte im Rathaus ein, um in einer Feierstunde Rückblick zu halten und Danke zu sagen.

Herz schlägt für die Zunft

Stadtoberhaupt Wolfram Bernhardt und Zunftpräsidentin Iris Kull freuten sich, dass zahlreiche Narren der Einladung gefolgt waren, um ihre Ehrungen für verdienstvolle Aktivitäten und besondere Leistungen in der Zunftin Empfang zu nehmen. Ausgezeichnet wurden „Gäässwärmer“, deren Herz schon sehr lange für die Zunft schlägt.

Am Anfang seien sie wohl an Mamas Hand weniger aktiv gewesen, später wurden sie in den jungen Gruppen aktiv, so Iris Kull. Heute nun erlangten sie in der Zunft eine besondere Ehrung.

Für elf und mehr Jahre wurden geehrt: Christian Häußler, der nicht nur bei den „Gäässbockboys“, sondern auch beim Auf- und Abbau für die Veranstaltungen aktiv ist. Sven Essig gehört mit großem Engagement der Hexengruppe an.

Als Jungelferrat und nunmehr im zweiten Jahr als Sitzungspräsident in der Kinderprunksitzung ist Lukas Bopp ein engagierter Fastnachter.

Ann-Katrin Lottermoser, die Urenkelin von Fastnachts-Urgestein Mathilde Lottermoser, begann ihre Fastnachtskarriere als „Seatown-Küken“, „Zicke“ und Jungelferrätin.

Seit über 44 Jahren „närrisch“

Seit 44 und mehr Jahren ist Tanja Müller in der Zunft aktiv. Sie begann ihre Fastnachtskarriere bereits im Bett als Tochter vom „Balzele“, obwohl sie eigentlich die Tochter vom „Jolly“ war (fast ein biologisches Wunder). Da sie auch die Tochter einer Trachtenträgerin war, wurde sie schon früh in die Tracht gesteckt. Bis vor wenigen Jahren war sie Tänzerin der Zunft, heute ist sie Trainerin der Jungtänzerinnen. Abschließend bedankte sich Zunftpräsidentin Iris Kull bei allen, die auch die diesjährige Kampagne wieder zum Erfolg werden ließen.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt dankte allen Geehrten und Aktiven, die weit über die fünfte Jahreszeit hinaus die Farben der Stadt – auch über die Region hinaus – vertreten.

