Viele Eindrücke mit nach Hause genommen

Kinder im Vorschulalter erlebten beim Waldtag die Natur und den Forst mit allen Sinnen. Das Motto des Ferienprogrammpunktes lautete „Mein Glückswald“.

Rosenberg. Zum dritten Mal organisierte der Förderverein des Kindergartens „Arche“ in Rosenberg im Rahmen des Ferienprogramms des Heimat- und Kulturvereins Rosenberg einen Waldtag. Die teilnehmenden Kinder lernten einiges über den Wald und verbrachten einen spannenden und erlebnisreichen Tag.

Gespannt und bestens ausgerüstet

22 Kinder folgten der Einladung des Fördervereins des Kindergartens Rosenberg und standen bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen bestens ausgerüstet am Kindergarten Rosenberg bereit.

Begleitet wurden sie von Anna Hilgers, Sabine Schiff, Emilie Pfeuffer und Christian Schinnagel. Außerdem konnte der Förderverein mit Lilli Gamerdinger, Anna Schiff und Bruno Hilgers noch weitere Helfer gewinnen, die das Team tatkräftig unterstützten.

Das Motto in diesem Jahr war „Mein Glückswald“. Auf dem Weg in den Wald konnten die Kinder schon allerhand persönliche Glücksbringer sammeln und so fanden zahlreiche Steine, Stöcke, Eicheln und Ähnliches den Weg in die bereitgestellten Eimerchen.

Diese wurden später im Wald noch individuell verschönert, zum Beispiel mit Schnüren oder mit Farben.

Um Kraft zu sammeln, stärkten sich dann alle mit einem ausgiebigen Vesper: Brezeln, frisches Gemüse und leckeres Obst weckten die Lebensgeister wieder.

Förster Christof Hilgers nahm die Kinder dann mit zu einem Waldspaziergang und erklärte kindgerecht, welche Tiere es im Wald gibt und welche wichtige Arbeit ein Förster leistet.

Schutz ist wichtig

Gerade wenn man die Presseberichte zum Zustand des Waldes in Deutschland lese, könne man gar nicht genug betonen, wie wichtig der Schutz unseres (Glücks-) Waldes sei.

Zum Schluss durften die Kinder im Wald noch einen Schatz suchen und konnten so, neben vielen tollen Eindrücken, auch eine Kleinigkeit mit nach Hause nehmen.

Der Förderverein des Kindergartens „Arche“ Rosenberg bedankte sich bei Förster Christof Hilgers für seinen Einsatz, beim Heimat- und Kulturverein Rosenberg für den tollen Rahmen, bei den großen und kleinen Helfern sowie bei den kleinen Abenteurern, die den Tag auch für die Begleiter unvergesslich machten.

Wer die Arbeit des Fördervereins unterstützen möchte, kann dies mit einer Mitgliedschaft tun, Mitgliedsanträge liegen im Kindergarten in Rosenberg aus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020