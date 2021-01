Versuchter Raub einer Brusttasche

Adelsheim.Zwei bislang Unbekannte haben am Samstag gegen 18.30 Uhr versucht, die Tasche eines 19-Jährigen zu rauben, so die Polizei. Der 19-Jährige war bei Dunkelheit in der unteren Austraße unterwegs, als ihn zwei Männer nach Feuer fragten. Als er das Feuerzeug aus seiner Brusttasche holen wollte, forderte einer der Männer ihn auf, die Tasche zu übergeben.

Der 19-Jährige verneinte dies, weshalb einer der beiden Männer nach der Tasche griff und versuchte, sie dem jungen Mann zu entreißen. Der Geschädigte drückte die beiden Täter von sich weg und rannte davon. Der 19-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Mosbach sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Ein Täter war circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine dunkle Jacke und hatte einen dunklen Vollbart. Der andere Täter war circa 1,85 Meter groß. BeideMänner trugen Mund-Nasen-Bedeckungen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021