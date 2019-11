Vermisste war schnell gefunden

Adelsheim.Kurz, aber erfolgreich war eine Vermisstensuche des Polizeireviers Buchen am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass eine Frau mittleren Alters mit lediglich dünner Kleidung und möglicherweise verwirrt durch Adelsheim lief.

Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zunächst Angehörige der Frau ausfindig gemacht. Die Beamten fanden heraus, dass sich die an einer Krankheit leidende Frau tatsächlich in einer hilflosen Lage befand und leiteten deshalb eine Fahndung ein. Auch ein Polizeihubschrauber wurde alarmiert.

Nur 70 Minuten nach dem Eingang der Vermisstenmeldung konnte die Frau dann durch Beamte des Polizeireviers Buchen in einem Wiesengelände in der Nähe eines Umspannwerkes aufgefunden werden. Der Polizeihubschrauber musste deshalb nicht mehr starten. Zum Einsatz kam aber ein Rettungswagen. Dieser brachte die unterkühlte Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

