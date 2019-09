VdK-Fahrt nach Marbach am Neckar

Adelsheim.Der VdK-Ortsverband Adelsheim/Sennfeld veranstaltet am Samstag, 28. September, eine Fahrt nach Marbach am Neckar. Die Busfahrt ist kostenlos. Auch Nichtmitglieder können sich an der Fahrt beteiligen.

Folgendes Programm ist vorgesehen: 10.30 Uhr Abfahrt in Adelsheim (Alte Post), 10.40 Uhr Abfahrt in Sennfeld (Rathausplatz). Nach Ankunft in Marbach ist ein Empfang mit Secco und Imbiss sowie ein Rundgang durch die historischen Holdergassen. Es folgt eine Bus-Rundfahrt vom Bottwartal zum Neckartal mit Pause mit schöner Aussicht ins Neckartal. Dabei werden zwei Weinen verkostet und es gibt einen kleinen Snack. Danach ist ein Spaziergang im Weinberg für mobile Gäste geplant. Für nicht mobile Gäste stehen Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Nach der Rückfahrt nach Marbach ist kurzer Aufenthalt auf der Schillerhöhe in Marbach, anschließend Abendessen in der urigen Gaststätte „Ochsen“. Gegen 20 Uhr Rückkehr nach Sennfeld und Adelsheim. Der Ausflug ist auch für mobilitätseingeschränkte Teilnehmer geeignet. Rollatoren können mitgenommen werden. Anmeldungen und Rückfragen beim Ortsverbandsvorsitzenden J. Zimmermann, Telefon 06291/2998 (ab 18 Uhr) oder unter 0171/4591889, oder bei jedem Vorstandsmitglied sowie unter E-Mail: ov-adelsheim-sennfeld@vdk.de. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 15. September.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vdk.de/ov-adelsheim-sennfeld.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.09.2019