Übernahme nun formell vollzogen

Adelsheim.Die Firma Josef Schimmel GmbH wurde zum 1. Januar diesen Jahres, nach einem zweiten Insolvenzverfahren, an die R. Weiss-Gruppe verkauft. Zu dieser gehört auch das Osterburkener Unternehmen Bleichert (die FN berichteten). Mitarbeiter mussten nicht entlassen werden.

Nun wurde die Übernahme der Schimmel GmbH, rückwirkend zum 1. Januar, auch formell vollzogen. Dadurch ergeben sich kleine Veränderungen der bisherigen Unternehmensstrukturen.

So wurde Schimmel in zwei Bereiche aufgeteilt. Zum einen entsteht die Schimmel Filtertechnik GmbH & Co. KG, die sich mit allen Belangen rund um Filtertechnik befasst.

Die Schimmel Manufacturing GmbH & Co. KG wird fortan für Drehteile zuständig sein. nb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020