Über das Überleben lokaler Unternehmen diskutiert

Sennfeld.Über den gesamten Raum hatte die Fraktionsvorsitzende Heide Lochmann die Stühle verteilt, um eine Sitzung in der ehemaligen Synagoge in Sennfeld mit direktem Austausch zu ermöglichen. Viele Themen standen vor den letzten Ausschusssitzungen und dem Kreistag auf der Tagesordnung, als die SPD Kreistagsfraktion kürzlich tagte. So ging es beispielsweise um den Antrag auf Unterstützung der Tageseltern im Landkreis, der sehr schnell umgesetzt wird, auch weil es der Verwaltung ein Anliegen war. Berichtet wurde, dass auch vielen Unternehmen geholfen werden muss, um über den Winter zu kommen.

Pleiten vermeiden

Deshalb bezeichnete es die SPD-Fraktion als „lobenswert“, dass Olaf Scholz als Finanzminister nicht die schwarze Null im Blick habe, sondern das Vermeiden von Pleiten. Auch im Kreis sollten Unterstützungsmaßnahmen für Tourismus und Gastronomie in die Wege geleitet werden, so die Fraktion.

Die Pandemie wirke sich aber auch auf den Gesundheits- und Sozialbereich aus. Ebenso werde die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mehr kosten – den Kreis und den Bund. Beim Bericht zum Mietspiegel 2020 wurde deutlich, wie wichtig das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum ist. Es gebe im Neckar-Odenwald-Kreis nicht genügend günstige Wohnungen, bei denen vor allem auch das Verhältnis von Kaltmiete und Nebenkosten stimme. Eine niedrige Miete und hohe Heizkosten rechneten sich nicht und seien zudem nicht umweltverträglich. Hier müssen – im Kreis und darüber s hinaus – neue Berechnungsgrundlagen geschaffen werden.

Zum Thema Schulen hatte Dr. Dorothee Schlegel für die SPD-Fraktion nachgefragt, ob CO2-Messgeräte angeschafft werden sollen. Lüften sei die bessere Lösung, in den meisten Fällen. Dennoch gebe es Räume, in denen dies Sinn mache. Dass für die Lehrkräfte FFP2-Masken bereitgestellt werden sollen, wird von den Sozialdemokraten begrüßt.

Nur müssten auf die Ankündigung auch tatsächlich die Masken folgen, so schnell wie möglich. Der Digitalpakt, den die SPD-Fraktion in Berlin zugesagt habe, komme nach und nach auch im Land und in den Schulen an.

„Wir sind zuversichtlich, dass das Geld aus Berlin die Schulen vor Ort in die Zukunft führen wird. Wir setzen aber auch auf unsere kreativen Lehrkräfte, die sehr gute Konzepte für den analogen Unterricht erarbeitet habe und leben“, so Dr. Dorothee Schlegel aus Rückmeldungen von Pädagogen, die ihre Schülerschaft für besseres Lüften sensibilisiert hätten.

Finanzieller Mehrbedarf

Ralf Schnörr berichtet aus Gesprächen mit der IHK und der Handwerkskammer von Branchen, in denen die Auftragsbücher voll sind, aber auch von Betrieben, die um das Überleben kämpfen. Auf die „Digeno“ bezogen, unterstütze er den finanziellen Mehrbedarf, der für das nächste Jahr angesetzt sei. Die Wirtschaft und die Arbeitnehmer seien in ihrer ganzen Bandbreite wahrzunehmen. Dies gelte jedoch auch für die Pflegekräfte und das Gesundheitswesen, ergänzte Norbert Bienek.

Großes Bedauern

Georg Nelius bedauerte, dass auf Landesebene bis heute nichts zum Ausbau der DHBW in Mosbach in die Wege geleitet wurde. „Nichts ist passiert von dem, was zugesagt wurde.“ Für ihn sei es außerdem unverständlich, dass „in unserem Flächenland ab 2024 die Grundsteuer nach der Fläche des Grundstücks und nicht mehr nach dem Wert des Hauses berechnet werden soll“. „Damit werden viele von uns mit großem Garten benachteiligt.“

Das Thema Verkehr beschäftigt die Fraktion aus mehreren Gründen: Der Kreis müsse weiterhin gute Direktanbindungen und verlässliche Verbindungen in die Ballungszentren behalten. Gigaliner, also übergroße LKW, gelte es vor allem auf den Landstraßen zu vermeiden, forderte Karlheinz Graner und fasste die einhellige Meinung der Fraktion so zusammen: „Wir sprechen uns weiterhin für die Stärkung von Bahn und Wasserstraßen aus.“ Dafür müsse jedoch auch auf Landes- und Bundesebene einiges getan werden, so der Appell an die jeweiligen Verkehrsminister.

Heide Lochmann beschloss die Sitzung mit dem Dank an die Kollegen, und machte auf die Vielfalt der noch in diesem Jahr abzuarbeitenden Themen in den Ausschüssen aufmerksam. „Wir müssen die aktuelle Situation miteinander meistern zum Wohl der Menschen in unserem Kreis, auch wenn uns dies sehr viele Beratungen abverlangt. Wir sind aufgefordert, miteinander Lösungen zu finden.“

