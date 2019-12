Über 17 000 Euro übergeben

Adelsheim.Insgesamt 17 232 Euro an gemeinnützige Organisationen in Adelsheim überreichte die Volksbank Franken. Das Geld für die drei Vereine kam über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ zusammen.

Sanierungen und Umzugswagen

Der Tennisclub Schwarz-Weiß Adelsheim erhielt 6030 Euro für das Projekt „Instandsetzung Tennisplatz“ und erreichte damit 120 Prozent seines ursprünglichen Finanzierungszieles in Höhe von 5000 Euro. Der TC Sennfeld darf mit 6630 Euro das Projekt „Renovierung Duschen und WC des Vereinsheims“ umsetzen. Der eigentlich anvisierte Betrag in Höhe von 5000 Euro wurde mit 132 Prozent deutlich übertroffen. Die „Gässwärmerzunft Alleze 1927“ strebte die Summe von 4000 Euro an und darf nun mit 4572 Euro (114 Prozent) einen Umzugswagen bauen.

Drei Monate Zeit

Alle Vereine hatten in drei Monaten die Möglichkeit, Spendengelder zu sammeln. Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 7000 Euro unterstützte die Volksbank diese Projekte.

