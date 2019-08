Über 100 Einsatzkräfte brachten die Flammen unter Kontrolle

Zu einem Scheunenbrand in Leibenstadt mussten über 100 Einsatzkräfte ausrücken. Verletzt wurde niemand, das Gebäude brannte komplett ab.

Leibenstadt. Eine Scheune in der Vorstadtstraße in Leibenstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag komplett niedergebrannt. Das Feuer brach nach Polizeiangaben gegen Mitternacht aus. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Übergreifen

...