Tierische Abenteuer und eine Musical-Verfilmung

Adelsheim.Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Mittwoch, 26. Februar, wieder Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden dabei folgende Filme.

Los geht es mit „Der kleine Rabe Socke“ um 15 Uhr (frei ab sechs Jahren). Nach einem Missgeschick muss Socke den Dachboden aufräumen. Eigentlich kein Spaß, doch plötzlich entdeckt er eine echte Schatzkarte von Opa Dachs, die der noch vor seinem Verschwinden gezeichnet hat. Eine Legende besagt, dass derjenige, der auf der Suche nach dem Schatz sämtliche Gefahren übersteht und alle Rätsel löst, König des Waldes wird. Socke wollte ja schon immer König sein.

„Dora und die goldene Stadt“ wird um 17.15 Uhr gezeigt (ab sechs Jahren). Dora, die den größten Teil ihres Lebens mit ihren Eltern im Dschungel verbracht hat, muss sich jetzt der High-School stellen. Und als wäre das nicht schon Abenteuer genug, verschwinden plötzlich ihre Eltern spurlos. In kürzester Zeit befindet sich die furchtlose Entdeckerin gemeinsam mit dem Affen Boots, einem geheimnisvollen Dschungelbewohner und einer chaotischen Gruppe von Teenagern mitten in einem waghalsigen Abenteuer.

Um 20 Uhr wird „Ich war noch niemals in New York“ gezeigt (ohne Altersbeschränkung). Nach einem Sturz verliert Maria ihr Gedächtnis. Eines weiß sie aber ganz genau: Sie war noch niemals in New York. Kurzentschlossen flieht sie aus dem Krankenhaus und schmuggelt sich als blinde Passagierin auf ein luxuriöses Kreuzfahrtschiffes mit dem Ziel New York. Ihre Tochter, die überdrehte TV-Moderatorin Lisa versucht, ihre verwirrte Mutter vom Schiff zu holen, doch der Dampfer legt mit beiden an Bord ab. Mit den Songs von Udo Jürgens. Regie führt Phillip Stölzl. Mehr Informationen gibt es auf www.kinomobil-bw.de.

