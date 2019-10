„Terminauswahl ist äußerst unglücklich“

Zum zweiten Halbfinale um den Kreispokal des Fußballkreises Buchen empfängt heute Abend der VfR Gommersdorf II den FC Schloßau um 19 Uhr. Für Schloßaus Trainer Christian Schäfer ist klar: „Die Bedeutung des Spiels muss man eigentlich gar nicht kommentieren, man hat die Möglichkeit, in ein Pokalfinale einzuziehen, das sagt eigentlich schon alles aus.“

Aus dem Ligaalltag kennen sich beide bereits bestens, denn erst am Sonntag trafen sie im direkten Duell aufeinander: Gommersdorf II war in Schloßau zu Gast, doch die Hausherren aus dem Odenwald behielten mit 4:2 die Oberhand. Nun werden die Seiten getauscht. Ist das ein gutes Omen für die Verbandsliga-Reserve aus dem Jagsttal?

„Wichtiges Spiel“

Personell dagegen sieht es dieses Mal bei den Gästen aus Schloßau etwas bescheidener aus, als noch am Sonntag: „Wenn man betrachtet, dass man ein so wichtiges Spiel unter der Woche auswärts bestreiten muss und dann auch noch in Gommersdorf, muss ich schon sagen, dass die Terminauswahl äußerst unglücklich ist. Nicht nur für die Spieler, sondern auch für Zuschauer und Fans“, kritisiert der spielende FCS-Trainer.

Die Partie war eigentlich, wie das erste Halbfinale zwischen Altheim und Hainstadt, für den Feiertag am 3. Oktober angesetzt, wurde dann aber doch auf heute verschoben.

Ein Favorit lässt sich für dieses Kreisliga-Duell nicht ausmachen, denn der Tabellenvierte empfängt den Tabellenführer. Beide Teams spielen bisher eine starke Saison, leisteten sich allerdings auch schon einige Ausrutscher. Der ehemalige Regionalliga-Spieler Schäfer erwartet ebenfalls ein ausgeglichenes Duell: „Gommersdorf ist für mich eine der Top-Mannschaften der Kreisliga Buchen, und sie wird mit Sicherheit auch bis zum Rundenende in der Spitzengruppe vertreten sein.“

Der Sieger dieser Partie trifft im Mai des nächsten Jahres im Endspiel auf die Spvgg. Hainstadt. mg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019