Täter entwendeten mehrere Werkzeuge

Schöntal.Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch bis Montag in einen Baucontainer in Schöntal eingebrochen und haben Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Auf einer Baustelle für Sanierungsarbeiten an einer Brücke entlang der Landesstraße 1025 knackten die Täter mehrere Schlösser und gelangten so in einen verschlossenen Materialcontainer, teilte die Polizei mit. Hier entwendeten die Täter mehrere Bohrer, Winkelschleifer und weitere Werkzeuge. Um die Güter zu transportieren, nutzen die Einbrecher einen Schubkarren, den Sie auf einer angrenzenden Wiese zurückließen.

Zeugen, die Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich beim Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294/234, melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.06.2020