Suche von Jugendlichen nach Identität

Finissage in der JVA: Die Wanderausstellung zeigte in acht Kapiteln die Lebensgeschichte von Anne Frank und gab Einblicke in die Zeit, in der sie gelebt hat. Das Bild zeigt (von links) Anstaltsleiterin Katja Fritsche, Projektverantwortliche Felicitas Kilian und Annika Neubert vom Anne Frank Zentrum Berlin.

© Klaus Brauch-Dylla