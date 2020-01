Strafverfahren eingestellt

Adelsheim.Der Direktor des Amtsgerichts Adelsheim, Klaus Schrader, hat am Mittwoch das Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen einen Rinderhalter aus dem Bauland und dessen Lebensgefährtin eingestellt. Für ihn war diese Entscheidung die Konsequenz aus der zuvor gehörten Aussage eines langjährigen Beschäftigten der beiden Angeklagten.

Zu Prozessbeginn vor einer Woche war der Zeuge nicht erschienen. Diesmal hatte er die mehrstündige Anreise aus dem Landkreis Harburg (Niedersachsen) auf sich genommen. Zur Aufklärung der Vorwürfe trugen seine lückenhaften Erinnerungen allerdings nicht viel bei. Auf Nachfrage von Richter Schrader gab der ehemalige Betriebshelfer in gebrochenem Deutsch an, dass er täglich im Stall der beiden Angeklagten gearbeitet habe.

Die Kuh, deren schlechter Gesundheitszustand zur Anklage der Staatsanwaltschaft Mosbach geführte hatte, habe er, gleich nachdem er darauf aufmerksam geworden war, in eine vom übrigen Stall abgetrennte Box gebracht. Danach habe er bei der Angeklagten angerufen, um sie darüber zu informieren.

Widersprüchliche Angaben

An die Ereignisse danach konnte sich der ehemalige Betriebshelfer nicht mehr erinnern. Auch nicht daran, dass er bei der Polizei andere Angaben gemacht hatte. Dort hatte er laut Richter Schrader zu Protokoll gegeben, den Angeklagten und nicht dessen Lebensgefährtin informiert zu haben. Inwieweit dabei Sprachprobleme eine Rolle gespielt haben könnten, ließ sich in der Verhandlung nicht aufklären.

Tobias Göbel als Verteidiger der Angeklagten nahm die widersprüchlichen Aussagen des früheren Betriebshelfers zum Anlass, die Einstellung des Verfahrens anzuregen. „Der Vorwurf steht auf relativ schwachen Beinen“, fasste Göbel zusammen. „Das Verfahren wird an der Stelle nicht besser.“ Die Kuh sei am Tag der Erkrankung entdeckt worden. Und Kühe müssten als Nutztiere nur einmal täglich kontrolliert werden. Diese gesetzliche Vorgabe hätten tagsüber der frühere Betriebshelfer und am Abend seine Mandantin im Ergebnis sogar übererfüllt. Abgesehen von der einen kranken Kuh sei es allen anderen 140 Tieren gut gegangen.

Auch Richter Schrader merkte daraufhin an, dass von der Anklage „nicht viel übrig geblieben“ sei. Dieser Auffassung schlossen sich schließlich der Verteidiger des Angeklagten, Dr. Andreas Hatz, und nach kurzer Bedenkzeit auch die Staatsanwältin an. Letztere hatte dem Rinderhalter in ihrer Anklageschrift vorgeworfen, der besagten Kuh länger anhaltende Leiden verursacht zu haben. Die mitangeklagte Lebensgefährtin habe keine Heilbehandlung veranlasst und dadurch dem Tier viele Schmerzen zugemutet. Beide Tatvorwürfe ließen sich jedoch im Rahmen der Beweisaufnahme nicht nachweisen.

Die Kosten für das Verfahren trägt die Staatskasse. Die Auslagen für ihre Anwälte müssen die beiden Angeklagten selbst bezahlen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020