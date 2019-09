Stellflächen werden auch künftig gebraucht

Der provisorisch hergerichtete Parkplatz an der Eckenberghalle soll erhalten bleiben. Sabine Braun (sab), Sabine Braun

Adelsheim.Die neue Sport- und Kulturhalle am Eckenberg beschäftigte den Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend in zwei Tagesordnungspunkten. Der Rohbau ist fast abgeschlossen, viele Gewerke sind bereits vergeben, berichtete Bauamtsleiter Stefan Funk. Nun gehe es um die Energieversorgung des Gebäudes.

Zur Sicherstellung des Bedarfs von bis zu 400 Kilo-Volt-Ampere (KVA) mit 20 KV-Zuleitungen

...