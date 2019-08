Stadt erfüllt soziale Aufgabe

aDELSHEIM.Das Investitionsvorhaben der Johannes-Diakonie Mosbach zum Bau eines Wohnheims für Menschen mit Behinderung in Adelsheim macht weitere Fortschritte. Vor wenigen Tagen beurkundete Notar Christoph Strauß in Mosbach den Kaufvertrag zwischen der Stadt Adelsheim und der Johannes-Diakonie zum Erwerb des Grundstücks Obere Austraße 4 in Adelsheim.

Dort beabsichtigt die Johannes-Diakonie die Errichtung eines Wohnheims mit 24 Dauerwohnplätzen. Dazu soll das derzeitige Gebäude abgebrochen und auf dem 1250 Quadratmeter großen Grundstück ein modernes und bedarfsgerechtes Gebäude mit drei Wohngruppen für je acht Bewohner erstellt werden.

Dieses neue Wohn- und Betreuungsangebot der Johannes-Diakonie Mosbach ist ein weiteres Projekt im Rahmen der Dezentralisierung und Regionalisierung der Standorte dieser großen Einrichtung der Behindertenhilfe. Schon seit mehreren Jahren waren die Johannes-Diakonie und die Stadtverwaltung im Gespräch, um in Adelsheim ein solches Angebot zu schaffen. Im Wohnheim werden künftig Bewohner der Johannes-Diakonie, die aus dem Raum Adelsheim stammen oder einen Bezug dorthin haben, eine neue Heimat finden.

Mit dem Bau des Gebäudes soll im Jahr 2020 begonnen werden, die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Bereits im Juli 2019 hatte die Johannes-Diakonie den betroffenen Anwohnern die Pläne und die Konzeption des künftigen Wohnheims vorgestellt und dazu persönlich ins Rathaus der Stadt Adelsheim eingeladen. Es war ein informativer Abend, an dem die künftigen Nachbarn der Johannes-Diakonie ihr Interesse an dem Projekt und ihre Akzeptanz zum Ausdruck brachten.

Bürgermeister Klaus Gramlich freute sich, dass dieses große Investitionsprojekt in Adelsheim realisiert werden kann. Zusammen mit dem Gemeinderat hatte er sich dafür eingesetzt. „Menschen mit Behinderungen sind Teil unserer Gesellschaft; sie sollen inmitten der Städte und Gemeinden leben und wohnen können. Es ist unsere soziale Aufgabe, ihnen die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen“, so Gramlich. Mit dem Verkauf des Grundstücks könne die Stadt Adelsheim einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung dieses örtlichen Wohn- und Betreuungsangebots der Johannes-Diakonie Mosbach leisten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019