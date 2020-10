Sperrung auf der B 292

Adelsheim.Im Eckenbergtunnel werden am Samstag, 24. Oktober, ab circa 7 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 30. Oktober, circa 13 Uhr, Gewährleistungsarbeiten am Beschichtungssystem der Tunnelwände durchgeführt. Aufgrund der hierzu erforderlichen Strahl- und Ausbesserungsarbeiten in Verbindung mit dem erforderlichen Arbeitsschutz und dem Schutz der Verkehrsteilnehmer muss der Tunnel für diesen Zeitraum für den gesamten Verkehr gesperrt bleiben. Ab Samstag, 31. Oktober, ist die Strecke wieder frei befahrbar.

Um die Sperrung auf das minimal erforderliche zu reduzieren und den zusätzlichen Lkw-Verkehr der Umleitungsstrecken so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten im Zweischichtbetrieb, das heißt über den täglichen Zeitraum von jeweils 5 Uhr bis 23 Uhr, ausgeführt.

Die Umleitung von Seckach kommend, erfolgt wie auch während den turnusmäßigen Wartungsarbeiten im Tunnel über die L 519 Adelsheim – B 292 Osterburken. Die Umleitung von der A 81 kommend nach Buchen erfolgt über die L 1095 Osterburken und die L 582 Bofsheim – Buchen. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020