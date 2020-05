„Spenden waren eine Super-Bereicherung für uns“

Adelsheim.Die Nachbarschaftshilfe überbrachte dem Caritas-Laden in Adelsheim eine „Maskenspende“. Die Gelegenheit nutzte Bürgermeister Wolfram Bernhardt zu einem Gespräch mit den Betreibern.

Vor bald zwei Wochen wurde bekannt, dass ab Montag, 27. April, das Tragen von Alltagsmasken zur Pflicht werden würde.

„Seitdem haben wir nicht nur in Adelsheim eine beispiellose Bereitschaft zum Nähen solcher Masken in der Bevölkerung gesehen“, berichtet Bürgermeister Wolfram Bernhardt. „Viele Näherinnen und Näher haben dazu beigetragen, dass Alltagsmasken inzwischen überall verfügbar sind.“

Ehrenamtlich genäht

Am Montag habe die Verwaltung die Nachricht erreicht, dass eine Näherin 32 Masken gefertigt hat und diese bedürftigen Menschen unentgeltlich zur Verfügung stellen möchte. Über die Nachbarschaftshilfe seien diese Masken dem Caritas-Laden in Adelsheim zugestellt. Anlässlich der „Maskenspende“ besuchte Bürgermeister Wolfram Bernhardt den Laden in der Lachenstraße in Adelsheim.

Jürgen Göhlich, der den Adelsheimer Caritas-Laden verwaltet, führte ihn durch die Räumlichkeiten und informierte über die aktuelle Situation vor Ort.

Vor zwölf Jahren gegründet

Im Jahr 2008 wurde der Laden gegründet, um Bedürftigen die Möglichkeit zu geben, sich kostengünstig mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Zum Einkauf berechtigt ist nur, wer einen Berechtigungsschein hat - täglich kommen zwischen 15 und 30 Personen aus Adelsheim und den umliegenden Kommunen. Neben dem Einkauf ist immer auch Zeit für ein nettes Pläuschchen, wie Göhlich berichtete.

Doch vor vier Wochen wurden die Lebensmittel im Caritas-Laden knapp. Als die Hamsterkäufe dazu führten, dass sich die Regale in den Supermärkten leerten, erreichten immer weniger Lebensmittel den Tafelladen. Zu diesem Zeitpunkt machte Jasmin Scheuermann die Stadtverwaltung auf den Caritas-Laden aufmerksam, berichtet Bürgermeister Wolfram Bernhardt.

Aufruf war erfolgreich

Die Stadt habe sich daraufhin mit einem Spendenaufruf an die Bürger gewendet. „Dank der großen Resonanz konnten in den letzten vier Wochen über 40 private Spenden aus allen Ortsteilen eingesammelt werden“, so Bernhardt jetzt.

Für diese Spenden bedankte sich das gesamte Team des Caritas-Ladens. H. Zimmermann, Bezirksleiter der Caritas Buchen, merkte an: „Wir bekommen von den Supermärkten überwiegend verderbliche Lebensmittel, also Obst und Gemüse, wobei wir zunächst gute von der schlechten Ware trennen müssen.“

Mehr Auswahl

„Ab und zu erhalten wir auch Milchprodukte. Konserven, Nudeln oder Reis erhalten wir praktisch nie. Das war auch schon vor Corona so. Deshalb haben die Spenden mehr Auswahl in die Läden gebracht und sind eine Super-Bereicherung“, so Jürgen Göhlich weiter. Auch wenn die Regale inzwischen wieder gut gefüllt sind, ist künftig jede weitere Spende willkommen – „geht die Spende doch über den materiellen Wert hinaus und ist ein Zeichen für gelebte Solidarität“, so Wolfram Bernhardt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020