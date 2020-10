SPD wählt Kandidat für Bundestagswahl

Osterburken.Die SPD nominiert ihren Bundestagskandidaten. Die Konferenz findet am Samstag, 17. Oktober, um 13 Uhr in der Baulandhalle Osterburken statt. Im Wahlkreis Odenwald-Tauber sind die beiden Kreisverbände Neckar-Odenwald und Main-Tauber vereint. Eingeladen sind die SPD-Mitglieder der beiden Landkreise. Auf Grund von Corona wurde ein Hygienekonzept aufgestellt. Daher sind Anmeldungen erforderlich an rz.heilbronn@spd.de.

Bis kurz vor Beginn der Konferenz können Anmeldungen noch bei den Kreisvorsitzenden Thomas Kraft für Main-Tauber oder Dr. Dorothee Schlegel und Michael Deuser für den Neckar-Odenwald-Kreis vorgenommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.10.2020